الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلا رمضان في البحر الأحمر

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر يتفقد معرض اهلا رمضان

 افتتحت محافظة البحر الأحمر عددًا من معارض أهلاً رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بواقع 3 معارض بمدن رأس غارب والغردقة والقصير، وذلك بتخفيضات وصلت 30% على مختلف السلع، وبإشراف الغرفة التجارية ومديرية التموين لمواجهة الغلاء، وتخفيف العبء عن أهالي المحافظة.

وقال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، أن المديرية افتتحت 3 معارض بثلاث مدن وهي الغردقة ورأس غارب والقصير، مؤكدًا أن هناك مرورا يوميا ومستمر لمفتشي التموين علي تلك المعارض لمتابعة السلع المعروضة والأسعار المطروحة بها أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تخفيضات وصلت لـ30% على بعض السلع، ضمن خطة مواجهة غلاء الأسعار وتماشيًا مع خطة الحكومة للسيطرة على ارتفاع بعض السلع وجشع التجار.

- أماكن معارض أهلا رمضان

وأوضح مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر أنه تم تحديد أماكن مخصصة لمعارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر، في مدينة رأس غارب، وفي مدينة الغردقة بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط المدينة، وفي مدينة القصير تم تدشين المعرض بشارع جامعة الدول العربية.

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