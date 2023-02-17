الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس رسامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي (بث مباشر)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل رسامة كهنة جدد صباح اليوم الجمعة 17 فبراير.

 https://fb.watch/iKSQ9SWMp7/

 وتتم رسامة الكهنة الجدد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويسيم البابا الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية، وإفريقيا وبلاد المهجر، بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل، ظهر أمس، وفدًا أمريكيًّا يزور مصر في رحلة لحوار الأديان تابعة لمؤسسة "بيت العبادة" الأمريكية، برئاسة إسراء نوار مدير التطوير والبرامج بجامعة شابمان وإحدى رائدات «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، وتعد هذه الزيارة  الثانية لهم إلى مصر، حيث كانت الأولى في مارس 2018 وذلك بحضور السيدة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

قدم قداسة البابا لهم أثناء اللقاء نبذة عن تاريخ مصر وحضارتها العريقة وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشيرًا إلى ثلاثة أعمدة لكنيستنا، هي التعليم اللاهوتي المستقيم والشهداء والحياة الرهبانية التي بدأت من الكنيسة القبطية، لافتًا إلى دور الرهبان في الصلاة الدائمة ليحفظ الرب مصر والعالم أجمع.
 

أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي أساقفة الكنيسة القبطية ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا ميخائيل الأسقف العام الأنبا دانيال مطران المعادي و الأسقف العام لكنائس الانبا بيشوي

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وائل لطفي

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