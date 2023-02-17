بريطانيا تتجه لحرمان الموظفين والعمال من الإجازات المرضية لتعزيز الاقتصاد

قالت صحيفة "فيرست بوست" البريطانية، إن المملكة المتحدة تتجه لحرمان الموظفين والعمال من الإجازات المرضية في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

وأكد التقرير أن العمال في المملكة المتحدة قد يحرمون من الإجازات المرضية حيث تخطط الحكومة لإخبار الأطباء بتوقيع عدد أقل من الأوراق المرضية في محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد، وتبحث وزارة الخزانة البريطانية ووزارة العمل والمعاشات التقاعدية بدلًا من ذلك عن طرق "للمساعدة" في إبقاء الأشخاص الذين يُعتبرون مرضى في مناصبهم.

وأضاف التقرير، أن إحدى هذه الخطط في التفكير تتمثل في نهج جديد لكيفية وصف الأطباء العامين "للمريض جدًا بحيث يتعذر عليهم العمل، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع الأطباء على تسليط الضوء على "فوائد العمل" وسيُطلب منهم رفض الملاحظات المرضية التي تُبعد العمال تمامًا عن سوق العمل.

وفقًا للبيانات الصادرة عن مسح القوى العاملة، تم تسجيل ما يصل إلى 2.32 مليون شخص من العمل بسبب أمراض طويلة الأمد العام الماضي، بزيادة من 1.95 مليون في عام 2019.

ويشير مسئولو الحكومة والخزانة إلى أن عدد الأشخاص الذين يتركون العمل بسبب الأمراض قد لعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المتعثر في المملكة المتحدة.

وتشير تقديرات تقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا لعام 2022 إلى أن الطلب على العمالة الآن أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء ولكن المعروض من العمالة لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.

يعتقد مسئولو الحكومة والخزانة أن عدد الأشخاص الذين يتركون العمل بسبب الأمراض قد لعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المتعثر في المملكة المتحدة.