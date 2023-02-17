دورى القسم الثانى.. القناة يواجه بورتو السويس والسكة يصطدم بإيسترن كومبانى

تقام اليوم الجمعة 8 مبارييات في ختام الأسبوع الثامن عشر لدوري القسم الثاني منها مباراتين في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد و6 مباريات في المجموعة الثانية.

في المجموعة الثانية يحل القناة الثاني برصيد 37 نقطة بقيادة محمد حليم ضيفا على بورتو السويس التاسع برصيد 23 نقطة بقيادة أشرف توفيق ويسعى القناة للفوز والوصول للنقطة 40 والانفراد بقمة المجموعة في حين يسعى بورتو السويس للفوز والوصول للنقطة 26 والمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويحل السكة الحديد الثالث برصيد 33 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد ضيفا على إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 16 نقطة بقيادة أبوبكر فودة ولابديل أمام السكة الحديد سسوى الفوز والوصول للنقطة 36 للاستمرار في سباق القمة.

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية الحادي عشر برصيد 18 نقطة بقيادة أحمد العجوز فريق وادي دجلة الرابع برصيد 32 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ويسعى كهرباء الإسماعيلية لتحقيق فوزه الثالث مع أحمد العجوز بينما يرفع وادي دجلة شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 35 .

ويحل الانتاج الحربي الثالث عشر برصيد 16 نقطة بقيادة مصطفى عبده ضيفا على بتروجت الثامن برصيد 25 نقطة بقيادة السيد عيد ويسعى بتروجت للفوز والوصول للنقطة 28 والصعود للمركز الخامس.

وفي باقي المباريات يلتقي العبور العاشر برصيد 21 نقطة بقيادة عطية السيد مع النصر الخامس عشر برصيد 14 نقطة بقيادة طارق السيد ويستضيف مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 17 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن فريق الإعلاميين الأخير برصيد 9 نقاط بقيادة أبو العينين شحاتة.

وفي المجموعة الأولى يحل النصر للتعدين الرابع برصيد 29 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ضيفا على فريق الفيوم الحادي عشر برصيد 18 نقطة ويستضيف ملوي الثالث عشر برصيد 17 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي فريق المنيا العاشر برصيد 19 نقطة بقيادة نبيل محمود.