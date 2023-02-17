تقرير طبى: إزالة «ورم جلدى» من صدر بايدن

أكد الطبيب الخاص لجو بايدن، أن الرئيس الأمريكي صاحب الـ80 عامًا، الذي يتوقع أن يعلن الترشح لولاية ثانية، "يتمتع بصحة جيدة وبنشاط وقادر على أداء واجباته"، معلنًا "إزالة ورم جلدي" من صدره.

وقال الطبيب كيفن أوكونور في تقرير طبي نشره البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن لا يزال يتمتع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عامًا وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه كرئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف الطبيب الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات، أنه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، بينها خصوصًا "فحص عصبي مفصل للغاية".

وبحسب التقرير، فقد أزيل من صدر الرئيس "ورم جلدي" سيتم إخضاعه لفحص مخبري للتحقق مما إذا كان حميدًا أو خبيثًا.

وفي ما عدا ذلك، أكد الطبيب في تقريره أن بايدن، الرئيس الأكبر سنًا على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، لا يعاني سوى 3 حالات مرضية طفيفة يتعالج منها بثلاثة عقاقير بناء على وصفات طبية.

وهذه الحالات الثلاث هي الرجفان الأذيني غير الصمامي، وهي حالة قلبية "مستقرة" بعد العلاج، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وهي حالة يتم تصحيحها عن طريق العلاج، وأنواع من الحساسية.

وبحسب التقرير، فإن الفحص الطبي الأخير الذي خضع له بايدن في نوفمبر 2021 أظهر أن الرئيس يعاني عارضين صحيين، هما تصلب في المشي وسعال متكرر ناجم عن ارتجاع معدي مريئي، وكلا الحالتين "مستقرة".