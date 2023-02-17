الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمة بإلقاء جثة رضيعتها بالقمامة: حملت بها سفاحا ووالدها تهرب من تسجيلها

رضيعه
رضيعه

اعترفت السيدة المتهمة بإلقاء جثة مولودتها في القمامة بمنطقة الخليفة بارتكابها الواقعة وذلك خلال تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية. 

 وأضافت المتهمة أنها حملت بالطفلة سفاحا وكانت  قد قررت التخلص منها فور وضعها و عقب وضع مولودتها و تهرب والد الطفلة من تسجيلها، وأنها وضعتها في صندوق القمامة على أمل ان يعثر عليها أحد و يأخذها و لكنها لم تعلم ان رضيعتها سوف تلقي مصرعها من الجوع و برودة الطقس

كان مأمور قسم شرطة الخليفة قد تلقى بلاغا من أحد عمال النظافة، يفيد فيه بالعثور على كيس بلاستيك بداخله جثة لطفلة حديثة الولادة داخل صندوق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، ولم يجر العثور على إصابات ظاهرية بالجثة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، ورصدت كاميرات المراقبة إحدى السيدات أثناء إلقاء الجثة في القمامة، وجرى تحديد المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

إصابات ظاهرية التشديد طفلة حديثة الولادة جثة يده متهمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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