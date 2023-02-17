متسابقان يبهران لجنة تحكيم «الدوم» بعد تقديم مشهدين عن «النفاق» و«الغيرة»

قدم المتسابق محمد يسري، فقرة "الارتجال"، مشهد عن النفاق، أمام لجنة التحكيم فئة التمثيل في برنامج «الدوم»، والمكونة من الفنانة يسرا، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج بيتر ميمي.

وأشادت اللجنة بأداء الممثل، وقالت المخرجة كاملة، عن أداء المتسابق: "لوأنا في نفس موقفك مش هاعرف أعمل حاجة؛ لأنه صعب، أنت عندك سرعة بديهة وتفكر في الموضوع".

كما علق المخرج بيتر ميمي على أدائه قائلًا: "أنا لما بدخل أكون قلقان في ثانيتين، وبرافو عليك".

محمد يسري

نورا الأحمر

كما قدمت المتسابقة نورا الأحمر، مشهد عن "الغيرة"، وعلقت اللجنة على أدائها، وقالت المخرجة كاملة: "اختارتي واحدة بتغير على والدتها وإخواتها من زوج والدتها، ودا ذكاء طبيعي، فبرافوا عليكي، أنا من معجبينك".

وقالت الفنانة يسرا: " اختارتي حاجة صعبة علشان تعبري بيها، وأنا مبسوطة"، ووصفها المخرج بيتر ميمي بأنها شاطرة وذكية.

نورا الأحمر

تفاصيل البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.