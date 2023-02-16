المتدربون الأفارقة: مصر تتعامل بكفاءة مع محدودية الموارد المائية

قال السفير أشرف ابراهيم أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إن البرامج التدريبية ومنها البرنامج التدريبي فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" يُعد أحد أبرز الفعاليات التدريبية المستمرة منذ التسعينيات وحتى الآن حيث تم تقديم دورات تدريبية متنوعة للأشقاء من الدول العربية والإفريقية في المجالات التي تخدم التنمية بهذه الدول.

كما أشار الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال تسليم شهادات تخرج المتدربين من دول حوض النيل، إلى أن تبادل الخبرات بين المهندسين والمتخصصين في مجال المياه العرب والأفارقة يُسهم في تدعيم التعاون بين الدول وتعظيم قدرتها على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المائية بها، كما تسهم هذه الدورات في تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية.

إنعدام الامطار فى مصر واعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل

من جانبهم، عبر المتدربين الأفارقة من خلال كلمة لممثل عنهم عن سعادتهم بوجودهم فى مصر، متوجهين بالتحية لوزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه و وزارة الخارجية على تنظيم هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة ، مع الإشادة بالإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة بمركز تدريب الهيدروليكا والإشادة بمقدمى المحتوى العلمي، معربين عن إعجابهم وتقديرهم للزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية فى مصر وما اكتسبوه من خبرة خلال هذه الزيارات والتي ستنعكس على تحسين إدارتهم للموارد المائية في بلادهم.

كما أشاروا لما تلاحظ لهم من إنعدام الامطار فى مصر وإعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير إحتياجاتها المائية، مشيدين فى الوقت ذاته بالإدارة المتميزة للمياه فى مصر للتعامل مع محدودية الموارد المائية.

من جهتها، تقدمت الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، بالتهنئة لمركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا بمناسبة مرور ٢٧ عاماً على انشائه ، كما أثنت على الدور الذى يقوم به مركز التدريب من خلال العديد من الباحثين المتميزين بالمركز القومى لبحوث المياه وخبراء وزارة الموارد المائية والرى فى رفع كفاءة المهندسين والمتخصصين فى مجال علوم المياه من دول حوض النيل فى مجال هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار، حيث يتم من خلال هذه الدورة تقديم العديد من المواضيع المتعلقة بالمياه مثل "تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود – محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد" وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية.

إضافة للتدريب على القياسات الحقلية والمعملية التى تشملها هذه الدورة، مشيرةً إلى أن إجمالى عدد المتدربين المشاركين بالدورات التدريبية بمركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بلغ أكثر من ١٥٠٠ متدرب من الدول العربية والأفريقية .