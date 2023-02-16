رصف وإنارة الطرق الرئيسية بالقرى النائية ضمن «حياة كريمة»

إنجازات كبيرة قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » في مختلف المجالات داخل القرى النائية، للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان.

وجاءت تلك الإنجازات من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية وتوصيل المياه النظيفة والغاز الطبيعي للمنازل بعد ترميمها، بجانب تطوير الوحدات الصحية ومراكز الشباب واهتمت المبادرة في المقام الأول بملف الطرق حيث قامت برصف وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية داخل القرى، كما قامت بربط جميع القرى ببعضها البعض وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان تلك القرى بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم .

علينا توثيق الإنجازات في الكتب الدراسية

في الإطار، قال محمود عباس، أحد أبناء محافظة الشرقية إن الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر قيام مبادرة «حياة كريمة» بإعادة رصف الشوارع الرئيسية التي انتهى تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي بها، في ظل معاناة الجميع من سوء حالة الطرق وتكرار الحوادث.

أضاف: «المبادرة انتهت بشكل سريع من رصف كثير من الشوارع والطرق غير الرئيسية، ولم يعد متبقيًا سوى الطرق الرئيسية التي تحتاج إلى وقت وأعمال كثيرة لتطويرها، وما تصنعه المبادرة لا بد أن يؤرخ ويجب توثيق هذه الإنجازات في الكتب المدرسية حتى نغرس في نفوس أبنائنا مشاعر الفخر ببلدهم وما يستطيعون إنجازه».

وأكمل: «المبادرة تدعو الجميع لمضاعفة جهدهم لصالح مصر، بعد أن وفرت للمواطنين في القرى ما لم يكونوا يحلمون بتنفيذه، ووفرت لهم جميع سبل الراحة مع تطوير المرافق الأساسية والخدمات وتأهيل المنازل بشكل آدمي، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والطبية، وإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى تعيش الأجيال الجديدة حياة تليق بأبناء مصر».

وختم بقوله إن حرص الرئيس على تنفيذ المبادرة بشكل دقيق ودعمه الفقراء في القرى والمناطق النائية، يساعد على تحجيم الجماعات المتطرفة في استغلال الأوضاع لتجنيد الفقراء وبث الكراهية والفتنة بين المصريين.