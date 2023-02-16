الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد شردى: انفراد ضخم جدًا بحوار «أمير داعش» على «الوثائقية»

الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، علي إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقناة الوثائقية.

وأشاد خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الوثائقية.

وتابع: "أخيرًا أصبح عندنا في مصر قناة وثائقية، ومن ضمن الحاجات اللي بتشوق لها أن الساعات الأولى من بث الوثائقية سيكون انفرادًا ضخمًا جدًا بحوار خاص عمله أحمد الدريني مع أمير الحدود السورية في داعش بين حدود سوريا وتركيا".

وأكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قناة الوثائقية عندما تذيع هذه السلسلة من الأفلام بهذا العمق والتفاصيل المهمة سينقل عنها كل وكالات أنباء العالم فورًا، متمنيًا من الزملاء في الوثائقية ترجمة هذا اللقاء قبل العرض على الجمهور.

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