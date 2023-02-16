وزير الصحة يبحث التعاون مع «نوفارتس» لتطوير خدمات الرعاية الدوائية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخميس، اجتماعًا مع ممثلي شركة نوفارتس مصر، لبحث تعزيز التعاون في مجالات تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر«2030» .

في بداية اللقاء، وجه د.خالد عبدالغفار الشكر لشركة نوفارتس والقائمين عليها، لجهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر لتطوير النظم الصحية، مؤكدًا أن «نوفارتس» تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية.

وقال متحدث وزارة الصحة إن الوزير أكد اهتمام القيادة السياسية بتوفير برامج رعاية صحية شاملة للمواطنين ذات جودة، لذا فقد تم بحث التعاون حول تحديث خدمات وحدات الرعاية الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية والتي تشمل 251 وحدة صحية، بإجراء مسح طبي شامل للمواطنين، بهدف تحسين المتابعة الدورية للمريض، وخفض نسب الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية كأمراض الضغط والسكر، بما يساهم في تحسين جودة العلاج والمتابعة الصحية طويلة المدى.

وأوضح «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التعاون في وضع خطة لإطلاق مبادرة للحفاظ على صحة القلب، مع التعاون في إطلاق حملات توعوية للتعريف بالعادات الصحية والغذائية اللازمة للحفاظ على صحة القلب، بهدف خفض أعداد الإصابة بالذبحة الصدرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للعمل على إنجاز وإنجاح المشروعات الصحية، بما يساهم في توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلى استدامة الاستثمارات الصحية بين الجانبين.

وتابع أن الوزير وجه بضرورة التعاون في ملف تدريب الفرق الطبية ورفع كفائتهم، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال الأبحاث العلمية، باعتباره يمثل أهمية قصوى في تحقيق رؤية مصر 2030، لرفع كفاءة واستدامة النظم الصحية، بأعلى معايير الجودة العالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرضاء لمتلقي الخدمة الطبية.

حضر الاجتماع د.محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ود.غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والدكتور محمد حسن زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ومن جانب «نوفارتس» الدكتور شريف أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مصر والدكتور عمر نصر رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، والدكتور محمد صبري رئيس قطاع الأسواق ووحدة توفير الدواء بالشركة.