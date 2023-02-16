الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1542 قضية تسول خلال 24 ساعة

لأمن
لأمن

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظات الجمهورية حملات مكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية.

وأسفرت جهود الحملة خلال الفترة من 11 حتى 15 فبراير 2023 عن ضبط 1542 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

◘ عقوبات ضد التسول
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الأجهزة الأمنية حملات جرائم التسول الميادين الشوارع الرئيسية المحافظات

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وائل لطفي

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