الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر (USAID) والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار.

استهل الوزير اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بالزمالك، بالترحيب بليزلي ريد والوفد المرافق لها، مؤكدًا التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال السياحة والآثار، مثمناً الجهود التي تبذلها الوكالة بالتعاون مع مصر في العديد من المشروعات التنموية في مجال السياحة والحفاظ على الآثار والتراث وتعزيز ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية.

كما تحدث الوزير خلال اللقاء عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.

من جانبها، استعرضت ليزلي ريد أنشطة الوكالة خلال الفترة القادمة في مجال السياحة والآثار، معربة عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار؛ لتعزيز ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية والمجتمعات المحيطة بها.

وشهد اللقاء مناقشة المشروعات الجارية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومصر في مجال السياحة والآثار، التي من بينها التنمية المستدامة في قطاع السياحة، حيث تم بحث تنظيم عدد من ورش العمل في ثمانية مواقع أثرية بالقاهرة التاريخية والأقصر، بهدف رفع كفاءة المناطق المحيطة بهذه المواقع الأثرية وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بها في صناعة السياحة.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن الاتفاقية الخاصة بمبادرة تغير المناخ والتي تم توقيعها مؤخرا، وتهدف إلى تحسين القدرات الوطنية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية لتغير المناخ في مجالات السياحة، والحفاظ على التراث من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر على الوجهات السياحية الساحلية.

حضر اللقاء يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

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