يشارك الأهلى والزمالك فى البطولة العربية للأندية «بطولة الملك سلمان بن عبدالعزيز» والتى تقام خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم التفاصيل الخاصة بالبطولة وجوائزها المالية وعدد الفرق المشاركة فى النهائيات.

الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية

يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار. يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار. تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبى على 150 ألف دولار. يحصل كل فريق فى دور المجموعات على 100 ألف دولار.

الأندية المشاركة فى البطولة العربية للأندية 2023 بالسعودية

يشارك فى البطولة العربية للأندية 16 فريقًا، حيث تصعد 6 فرق مباشرة للنهائيات بصفتهم أبطال الدورى فى بلادهم وهم الزمالك بطل الدورى المصرى والهلال بطل الدورى السعودى والوداد بطل الدورى المغربى وشباب بلوزداد بطل الدورى الجزائرى والترجى بطل الدورى التونسى والسد بطل الدورى القطرى.

ويعتمد اختيار الفرق الستة على التصنيف الشهرى خلال ديسمبر 2022 لاتحادات بلادهم، ويضاف اليهم 6 أندية أخرى تتأهل من خلال التصفيات، و4 فرق أخرى سيتم استدعائهم للمشاركة فى البطولة من قبل اللجنة المنظمة وسيكون من ضمنهم الأهلى المصرى.

نظام المشاركة والتأهل لنهائيات البطولة العربية

اشترط الاتحاد العربى على مشاركة الفرق فى التصفيات الخاصة بالبطولة أن يكون من ضمن الأربعة الأوائل فى دورى بلاده فى النسخة الماضية.

ويبدأ الدور التمهيدى فى التصفيات المؤهلة للبطولة العربية بداية من مارس القادم، أن يشمل الدور التمهيدى فرق الصومال وجزر القمر واليمن والصومال، ويتأهل منهم فريقين للانضمام لـ 22 فريقًا آخرين يلعبون فى الدور الأول بالتصفيات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقًا للدور الثانى من التصفيات، والذى يتأهل منه 6 فرق للنهائيات.