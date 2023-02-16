5 طعون أمام القضاء الإداري لوقف عمومية المجلس الإنجيلي

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، 5 طعون من القس أيمن لويس حنا، وسامح عيد فوادبولس وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام المقرر لها يوم الجمعة 2023/2/17 لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدورة المقبلة.

واستبعاد القس أندريا زكي أسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام من القائمة النهائية للمرشحين، وحددت المحكمة جلسة خاصة لنظرها اليوم وصدور حكم.



اختصمت الدعوى التي حملت رقم 77/32581 رئيس لجنة الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام، رئاسة الطائفة الإنجيلية، ويمثلها سمير جاب الله متى بصفته رئيس اللجنة، والقس أندريا زكى أسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام وآخرين.



يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من بطرس عبد الشهيد رئيس الطائفة المعمدانية، والتي يطالب فيها بتوضيح القرار الصادر بالترخيص للطائفة لجلسة 18 مارس المقبل.