تقرير أممي: ارتفاع أسعار الطاقة وتحذيرات من أزمة جوع عالمية

مع مرور عام على اندلاع الحرب الأوكرانية وبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تأثرت أسواق الطاقة العالمية وأسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم، حيث زادت أسعار مواد الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق ووصل الأمر إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في بعض الدول وسط تحذيرات أممية من دخول دول أخرى في دائرة الجوع بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

خسائر فادحة على مستوى العالم

ووفقا لتقرير نشره موقع ريليف ويب التابع للأمم المتحدة، تستمر التداعيات الإنسانية للحرب في أوكرانيا في إلحاق خسائر فادحة على مستوى العالم، وبعد مرور عام، بدأت آثار الحرب المتتالية تدوي في كل ركن من أركان الكوكب، مما أدى إلى تسريع الأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم بشكل كبير.

نظرًا لأن الحرب في أوكرانيا ليس لها نهاية تلوح في الأفق ومن المرجح أن تستمر حتى عام 2023، فإن ملايين الأرواح تواجه مخاطر متزايدة باستمرار، مع ظهور الآثار المتتالية للصراع على مستوى العالم من خلال اضطرابات سلسلة الإمداد الغذائي، وارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع الشديد.

وقال التقرير: إن 94 في المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك سوريا التي ضربها الزلزال المميت، تكافح الآن تضخما صاعدا، يغذيه جزئيا تأثير الحرب على أسعار الغذاء والوقود.

ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية، فقد شهدت العديد من الدول تضخمًا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 40 في المائة تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الناس إطعام أسرهم، حتى إذا كان الطعام متاحًا في الأسواق كما أفادت فرق لجنة الإنقاذ الدولية أن المجتمعات التي رحبت بمعظم اللاجئين الأوكرانيين تتطلب أيضًا دعمًا متزايدًا وسط ارتفاع أسعار المساكن والغذاء.

ارتفاع أسعار الطاقة

وقال التقرير: إن موجات الصدمة في أسواق الطاقة العالمية محسوسة بشكل كبير في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي لم تتعافى بعد إلى حد كبير من آثار جائحة COVID-19.

وتشير التقديرات إلى أن 70 مليون شخص حصلوا مؤخرًا على الكهرباء لم يعد بإمكانهم دفع نفقاتها في بلدان مثل مولدوفا، تسير الآثار البيئية جنبًا إلى جنب مع أصداء الحرب الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعود الناس إلى الفحم والحطب كمصدر للتدفئة.

وسبق وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها إنه من المتوقع ان يكون هناك ارتفاع في أسعار الطاقة حتى عام 2026، وتابعت أنه حتى مع إمكانية أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من بعض الدول، ولكن لن يكون هذا الأمر فارق او يعمل على خفض أسعار الطاقة.

ووفقا للوكالة، فقد تحملت الدول الأوروبية فاتورة تبلغ قيمتها تريليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وهي الأزمة التي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أزمة في الأمن الغذائي

قال التقرير: ساهم تأثير الحرب على أسعار السلع والوقود في أزمة الأمن الغذائي العالمية و تشير التقديرات إلى أن 349 مليون شخص في 79 دولة سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023.

وبشكل حاسم، مع استمرار المجتمعات في شرق إفريقيا في معاناتها من الجوع الشديد، من المقرر أن تنتهي مبادرة حبوب البحر الأسود في مارس ، بعد عام واحد من تصعيد الصراع في أوكرانيا و قد يعيق الحصار المتجدد استيراد 80 في المائة من الحبوب القادمة من المنطقة إلى القارة الأفريقية، مع وجود دول مثل الصومال على شفا المجاعة.

مخاوف من أزمة جوع

ومن جانبه قال ششوات صراف، مدير الطوارئ الإقليمي في شرق إفريقيا في IRC: "كانت مبادرة حبوب البحر الأسود خطوة قيمة لإعادة شحن الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المتضررة من الجوع ولكن ذهب 10 في المائة فقط من الحبوب المصدرة من خلال المبادرة إلى خمسة بلدان منخفضة الدخل - أفغانستان وإثيوبيا والصومال والسودان واليمن في أمس الحاجة إليها ، بينما تلقت إسبانيا ضعف الكمية.

وتابعت: "من الضروري الحفاظ على مبادرة حبوب البحر الأسود وتجديد الشحنات باستمرار، ولكن من الضروري أن تذهب الحبوب إلى حيث تشتد الحاجة إليها - للذهاب إلى البلدان الستة الأكثر عرضة لخطر المجاعة و الحفاظ على المبادرة.

الأمم المتحدة تحذر من دخول العالم دوامة الجوع والفقر

وفي مايو الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من مغبة دخول العالم في دوامة الجوع والفقر؛ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي طالت تأثيراتها الأمن الغذائي العالمي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام إن العملية الروسية تسببت في دمار كبير وخراب ومعاناة في البلاد، مما أدى إلى أكبر موجة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأرسل موجات صادمة في جميع أنحاء المنطقة والعالم.