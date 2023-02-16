الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطاقة الدولية تعقد اجتماعا لبحث ملء مخزونات أوروبا والحد من أزمة الوقود

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية

نظمت وكالة الطاقة الدولية، اجتماعا عبر الفيديو حضره 40 وزيرا ومسؤولا، بحثوا خلاله سبل ملء مخزونات أوروبا من الغاز للفترة المقبلة، والحد من تأثير أزمة الوقود على العالم.

 

وناقش المؤتمر التدابير التي يمكن أن تحد من اثار هذه الأزمة والتي يمكن أن تدعم البلدان المتضررة، وفقا لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية في بيان.

 

وأعرب كل المشاركين عن ترحيبهم بالإجراءات المتخذة لتعزيز أمن الطاقة، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التدابير، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

 

ولفتت الوكالة إلى أن الإجراءات قصيرة الأجل، مثل زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، خففت من توترات الإمداد، لكن سلسلة من العوامل تشير إلى أن عدم اليقين سيمتد طوال العام 2023، معتبرة أن "شتاء 2023 - 2024 من المحتمل أن يكون الاختبار الحقيقي.

 

من جانبها، صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم، خلال مشاركتها ف الاجتماع "كان المجتمع الدولي قادرا على الاستجابة بسرعة، لدينا فرصة لإعداد خيارات ربطا باستجابة منسقة".

 

استهلاك الغاز انخفض بشكل كبير في يناير الماضى بعدة مناطق في العالم

يجدر الإشارة إلى أن استهلاك الغاز انخفض بشكل كبير في يناير الماضى، بعدة مناطق في العالم، خصوصا في الاتحاد الأوروبي (-19%) وفي المملكة المتحدة (-16%)، هذا وفقا لما أعلنه تقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز  الأربعاء.

وكالة الطاقة الدولية الغاز أزمة الوقود أمن الطاقة الطاقة المتجددة

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وائل لطفي

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