الخميس 16 فبراير 2023
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سياسي

رئيس «زراعة الشيوخ» يشيد بقرار إعفاء مزارع الإنتاج الداجني من الضريبة العقارية

المهندس عبدالسلام
المهندس عبدالسلام الجبلي

ثمن المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الإنتاج الداجني من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار دعم ومساندة الدولة لصناعة الدواجن، وتخفيض تكاليف الإنتاج فيها.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن القرار يأتي في توقيت مهم، حيث تواجه مزارع الإنتاج الداجني حاليا صعوبات غير مسبوقة، مؤكدًا أنّ قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية يساعد أصحابها على تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج في الأسواق، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيض أسعار الدواجن في الأسواق.

ونوه  "الجبلي"، إلى أهمية خطوات الدولة للتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف وتشجيع المزارعين على زراعتها بنظام الزراعات التعاقدية، والذي يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، وفي الوقت نفسه يضمن توفير احتياجات الدولة من محاصيل الأعلاف.

وأوضح أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تضع أمامها تلك الملفات باستمرار، وكانت ضمن أجندتها، خلال الأسابيع الماضية، بهدف الوصول إلى حلول لها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

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