الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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مصر

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالإسكندرية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أوبك أكاديمى"، والكائن مقرها «10 شارع المشير أحمد إسماعيل- الدورالثالث- سيدى جابر- محافظة الإسكندرية»، والتي تُروج لنفسها عن قبول خريجى "الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية" بمجموع 50% فأكثر دون التقيد بالسن، وذلك في أقسام «الصحافة والإعلام، ونظم المعلومات وإدارة الأعمال، والتمريض، والمساحة، والبترول والبتروكيماويات، والضيافة الجوية، والمُختبرات والمعامل»، وأن مدة الدراسة عامان، كما تدعي منح شهادات مُعتمدة من جامعة حكومية.

كما قرر الوزير غلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية إسكندرية للعلوم"، والكائن مقرها «شارع المكتبات- الدور الثانى- أبوقير- محافظة الإسكندرية»، والتي تُروج لنفسها بقبول جميع المؤهلات «الثانوية العامة، والثانوى الأزهري، والدبلومات الفنية»، ومنح شهادات في التخصصات التالية: «الرعاية الصحية والتمريض- التحاليل والمعامل- التدريس والصحة النفسية»، بمجموع يبدأ من 50%، وتدعي منح كارنيه مزاولة المهنة، وتوفير التدريب داخل كبرى المستشفيات.

ووجّه عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرّح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
http://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع «فيسبوك» 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع «إنستجرام» 
https://www.instagram.com/mohesregypt/ 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع «تويتر»  
https://twitter.com/Mohesregypt 
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LjXmT6otMtyW7EXJA1D4p6tvhNfu2So2DE3QB9EzfAGrK5UsRRUTPcSYhvNtGqikl&id=100044185308658
 

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