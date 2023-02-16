حرب «المناطيد» تشتعل.. الصين تتهم أمريكا بإرسال بالونات فوق أراضيها

قالت الصين، اليوم، إن بالونات أمريكية حلقت فوق التبت وشينجيانج، مع استمرار الخلاف حول التجسس.

وردت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن تصريحات بكين حول وجود "بالون غازي من قبل الولايات المتحدة فوق الصين ليس صحيحًا على الإطلاق"، وذلك بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتفاقم الخلاف الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن زعمت بكين، دون دليل، أن بالونات أمريكية عالية الارتفاع حلقت فوق منطقتي شينجيانغ والتبت، وهددت باتخاذ إجراءات غير محددة ضد الكيانات الأمريكية لتقويض السيادة الصينية.

وتخوض واشنطن وبكين صراعًا حول الأجسام الطائرة بعد أن أسقط الجيش الأمريكي هذا الشهر ما وصفه ببالون تجسس صيني فوق ساحل ولاية كارولينا الجنوبية. وقالت بكين إنها كانت مركبة بحث مدنية انحرفت بالخطأ عن مسارها وإن واشنطن بالغت في رد فعلها.

وهذا الأسبوع، قالت الصين إن بالونات أمريكية حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات في رحلات حول العالم منذ مايو 2022، وقد عارض البيت الأبيض ذلك، حيث لم تقدم بكين أي دليل أو تفاصيل بشأن مزاعمها.

لكن يوم الأربعاء زعمت أن بالونات أمريكية شوهدت فوق منطقتي التبت وشينجيانغ اللتين تتمتعان بدرجة عالية من الأمن، حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد السكان من غير الهان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة يومية دورية يوم الأربعاء "بدون موافقة السلطات الصينية المعنية، طارت الطائرة بشكل غير قانوني 10 مرات على الأقل فوق المجال الجوي الإقليمي للصين، بما في ذلك فوق شينجيانغ والتبت ومقاطعات أخرى".

وأكدت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، أن مزاعم الصين بشأن البالونات الأمريكية كاذبة.

كما اتهم وانغ الحكومة اليابانية بتقديم "مزاعم لا أساس لها" بعد أن دفعت الملحمة وزارة الدفاع في طوكيو إلى إعادة تحليل مشاهدات الأجسام الجوية مجهولة الهوية منذ نوفمبر 2019.

واتهم وانغ اليابان بـ"تشويه سمعة" الصين "دون أي دليل قوي شاركت الصين مرارًا وتكرارًا المعلومات حول الدخول غير المقصود لمنطاد صيني بدون طيار إلى المجال الجوي الأمريكي. يجب أن تتبنى اليابان موقفًا موضوعيًا وعادلًا، وأن تنظر إلى هذا الحادث غير المتوقع الناجم عن قوة قاهرة بالطريقة الصحيحة، وأن تتوقف عن اتباع نهج الولايات المتحدة في تصويرها بشكل درامي".

وأضافت واشنطن ستة كيانات صينية إلى قائمة التصدير السوداء بشأن صلاتها ببرنامج بالون المراقبة في بكين.

ووصف وانج العقوبات بأنها غير قانونية، وقال وانج، إن "الصين تعارض ذلك بشدة وستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأمريكية ذات الصلة التي تقوض سيادة الصين وأمنها وفقًا للقانون" ، دون أن يحدد الإجراءات.

وأدى الخلاف حول البالون إلى تأخير جهود الجانبين لمحاولة إصلاح العلاقات المتوترة، رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه لا يعتقد أن العلاقات بين البلدين قد ضعفت.

وقالت مصادر إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أرجأ رحلة كانت مقررة إلى بكين عبر المنطاد، يفكر في الاجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، في ميونخ هذا الأسبوع.

وقالت النائبة ويندي شيرمان يوم الأربعاء، إن الاتصالات مع الصين لم تتوقف لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن أي اجتماعات مستقبلية رفيعة المستوى.