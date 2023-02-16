الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

العشيرة المحمدية تحيى ذكرى الإسراء والمعراج الجمعة المقبلة

أتباع العشيرة المحمدية
أتباع العشيرة المحمدية

صرح زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، بأن الطريقة ستحتفل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج  يوم الجمعة القادم بمقر مسجد الطريقة بالدراسة.

وأضاف أن الاحتفالية تجمع بين تلاوة القرآن و العلم و الحديث عن رحلة الإسراء و المعراج و الروحانيات و المديح و الإنشاد، و أكد أن الطريقة دعت كبار  علماء الأزهر والأوقاف و مشايخ الطرق الصوفية لإحياء الليلة المباركة بمنهج علمي  وسط حضور أبناء الطريقة من مختلف محافظات مصر.

وأكد أن الاحتفال بهذه الليلة المباركة متوارث في الطريقة، و أن جده الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم هو من عودهم على هذه العادة الحسنة، و كان يحث أبناء الطريقة على المداومة على الاحتفال به لما ما فيها من بركات و خير كثير لا يستطيع إنكارها إلا جاهد.

و هذا مقطع  لاحتفالات الطريقة بالليلة منذ خمسة و عشرين  عامًا، و فيها يتحدث الشيخ محمد زكي إبراهيم عن سدرة المنتهي، و عن ما حدث بين سيدنا النبي -صلي الله عليه وسلم- وجبريل -عليه السلام- و مستدلًا بسورة النجم.
 

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (13) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (14) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (17) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (18). 

فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، إضافة إلى جمع كلمة المسلمين على قلب رجلًا واحد، حيث أن هذه المناسبة يتجمع فيه الناس لذكر النبي- صلى الله عليه وسالم.

العشيرة المحمدية تحتفل الإسراء المعراج

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