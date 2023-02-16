تأهل 3 متسابقين فى فئة الرسم والتصوير والنحت للتصفيات نصف النهائية بـ«الدوم»

اختارت لجنة تحكيم برنامج "الدوم" فئة "الرسم والتصوير والنحت"، والمكونة من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي، 3 متسابقين من أصل 12 للتأهل لتصفيات نصف النهائي من البرنامج.

فئة الرسم والتصوير

هاجر عمر

هاجر عمر

علياء أحمد

علياء أحمد

فئة النحت

أحمد الدمرداش

أحمد الدمرداش

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

النسخة الثانية من البرنامج تشهد توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.