الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

أعلن منظمو المظاهرات الإسرائيلية، المعارضة للإصلاحات القضائية التي ينوي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تنفيذها، اعتزامهم تنظيم عدة احتجاجات خلال الأيام المقبلة.

وأشاروا إلى أن هناك مظاهرة سيتم تنظيمها، غدًا الخميس، أمام مقر إقامة نتنياهو، اعتراضًا على الإصلاحات القضائية التي يريد تطبيقها، بالإضافة إلى تظاهرة أخرى في تل أبيب، يوم السبت المقبل.

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تظاهرات ضد نتنياهو في إسرائيل 

وأوضحوا أنه سيتم تنظيم تظاهرات، يوم الإثنين المقبل، في أماكن متفرقة، أهمها الاحتجاج أمام الكنيست الإسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وكذلك، دعوا إلى تنظيم إضراب عام، الإثنين المقبل، للاحتجاج ضد الإصلاحات القضائية.

ومن المقرر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي تصويتًا، الإثنين المقبل، على الإصلاحات القضائية التي يريد نتنياهو تطبيقها.

ورفضت المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، الإصلاحات القضائية التي طرحها نتنياهو، ودعت أنصارها إلى التظاهر ضدها. 

إسرائيل نتنياهو تظاهرات الكنيسة الاصلاحات القضائية لابيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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