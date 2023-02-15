الإمارات تواصل دعم تركيا وسوريا لليوم العاشر على التوالى

واصلت الإمارات، الأربعاء، لليوم العاشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن عدد الرحلات إلى سوريا بلغ 41 طائرة شحن وكذلك 33 طائرة شحن إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 74 تحمل على متنها 1881 طنا من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

وارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم، إلى أكثر من 41 ألفا نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.

ويُعدّ انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عامًا.

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا، أمّا سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.