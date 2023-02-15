الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

الكشف الطبي
الكشف الطبي

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال تقديم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ذلك في إطار حرص الدولة ووزارة التضامن على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع .

تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

في البداية قم بتسجيل تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg سجل طلبك من خلال بوابة الوزارة، وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية ويتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

قم بمليء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك، فاحتفظ به.

يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنـا .

في حالة قبول الطلب، قم حجز كشف طبي.

توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة إن كنت من الفئات المستحقة، ويمكنك الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي 

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة دون الحاجة للذهاب إلى أي مصلحة حكومية، فقط يحتاج مقدم الطلب إلى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الصحة المصرية بوابة المجالس الطبية المتخصصة www.smcegy.com

الضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كتابة جميع بيانات المتقدم على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب ووسيلة الاستلام.

الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

 

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بدون حجز كشف طبي

واشترطت أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن 12 نوعًا من الإعاقات.

- الشلل الدماغي.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات المتعددة.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أوقدم).

- كف البصر.

- فقد السمع التام.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

- اضطراب طيف التوحد.

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