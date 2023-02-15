الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه للاعبي غزل شبين الكوم لفوزهم على طنطا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية يوجه صرف مكافأة تشجيعية للاعبي نادي جمهورية شبين الكوم قدرها 50 ألف جنيه بعد تحقيق فوزه اليوم على نادي طنطا الرياضي بهدف نظيف دون رد، وتصدر مجموعة بحري.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه قرر المكافأة كما وعد اللاعبين قبل بداية المباراة وكان حريصًا على التواجد لمؤازرة اللاعبين في المبارة القوية بين نادي طنطا الرياضي، موضحًا أن اللاعبين أدوا بأداء رجولي أثناء المباراة واستحقوا الفوز.

وكان قد شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مباراة كرة القدم بين فريقى جمهورية شبين وطنطا والمقام على ملعب نادى جمهورية شبين الرياضي، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز القسم الثانى (ب)، بحضور نائبه محمد موسى، النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي، والمحاسب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلسي إدارة نادي جمهورية شبين وطنطا.

وقبل انطلاق المباراة، حرص محافظ المنوفية على مصافحة لاعبى الفريقين وحثهم على تحقيق الفوز والتحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة، مشجعاً فريق جمهورية شبين مطالبهم بأن يكونوا أسود في الملعب، ومؤكداً دعمه الكامل للفريق حتى نهاية الموسم منوهاً أنه سيتم صرف مكافآت للفريق حالة تحقيق الفوز والتأهل للدوري الممتاز، وانطلقت فعاليات المباراة في أجواء شتوية في تمام الساعة الثالثة مساءً وسط حضور جماهيرى الفريقين وهتافات ترحيب بمحافظ المنوفية لدعم ومأزة لاعبي جمهورية شبين الرياضي.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الشباب والرياضة كونه أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها، مثمناً الدور الرائد لنادى  جمهورية شبين الرياضي كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

وعلى هامش المباراة التقى محافظ المنوفية برئيس مجلس إدارة نادى جمهورية شبين الرياضي، وتناول الطرفان عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنشاط الرياضي بالمحافظة، وأكد المحافظ دعمه اللامحدود للشباب وكافة الأنشطة الرياضية بمراكز شباب المحافظة.

50 ألف جنيه استثمار الدورى الممتا الدوري الممتاز الشباب المستدام المنوفي

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