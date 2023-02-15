الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معاقبة 7 متهمين لإخفاء تابوت أثري والتنقيب عن الآثار بقرية المحروسة بقنا

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوي، 7 متهمين،  بتهمة إخفاء تابوت أثري والتنقيب عن الآثار، بقرية المحروسة بقنا، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم.

تعود أحداث الواقعة إلى 25 أكتوبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين “أمل.ث.م”، 41 عامًا، ربة منزل، واشقائها سيد، 52 عامًا، ومحمد، 50 عامًا، عامل، وأحمد، 43 عامًا،  و"أحمد.ص.ف"، 21 عامًا، سائق توك توك، و"سالم. م. س"، 53 عامًا، و"صفوت.ف.ج"، 44 عامًا، سباك، بتهمة الحفر للتنقيب عن الآثار في منزل الأول للرابع، وحيازة واخفاء تابوت أثري عبارة عن مومياء أثرية بقصد التهريب والإتجار.

تم ضبط المتهمين والتابوت الأثري، وأحيلت القضية التي حملت رقم 11826 لسنة 2022 جنح قنا، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم.

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