قبول 3 تظلمات و67 طلب تقنين خلال اجتماع اللجنة العليا للبت ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (113) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول 3 تظلمات، و67 طلب تقنين "جديد"؛ ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم" إلى 4256 طلباً، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2567عقدًا (1986 عقد مباني+ 581 عقد زراعة)، فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.