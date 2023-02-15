الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكراني: اكتشفنا 6 مناطيد معادية فوق أجواء كييف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الجيش الأوكراني في نبأ عاجل، الأربعاء، اكتشاف 6 مناطيد معادية فوق أجواء كييف وتم إسقاط معظمهم، حسب فضائية العربية نيوز . 

جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إن الصين أطلقت في 5 قارات أسطولاً من المناطيد المماثلة للمنطاد الذي تم إسقاطه مؤخرا قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على طائرة الرئاسة أن هذه المناطيد جزء من "أسطول"، لافتة إلى أنها رصدت في أنحاء العالم منذ عدة سنوات، بحسب "فرانس برس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تقدم بيانات إلى الحلفاء في الوقت الذي تقيم فيها حطام المنطاد.

وأضاف بلينكن:"شاركنا بالفعل معلومات مع عشرات الدول في أنحاء العالم، سواء من واشنطن أو من سفاراتنا".

وأضاف:"نفعل ذلك لأن الولايات المتحدة لم تكن الهدف الوحيد من هذا البرنامج الأوسع الذي انتهك سيادة الدول في أنحاء 5 قارات".

كان منطاد أبيض ضخم مزود بمعدات متطورة اجتاز البر الأمريكي الأسبوع الماضي قبل أن يأمر الرئيس جو بايدن الجيش بإسقاطه قبالة الساحل الشرقي مباشرة في المحيط الأطلنطي.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي، عن أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كان البنتاجون أعلن عن أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".

وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.

مناطيد أوكرانيا روسيا فوق اجواء كييف إسقاط معظمهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف مدة إيقاف إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة

شكرى وألباريس يبحثان تفعيل مجلس الأعمال المصرى الإسبانى

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار

محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه للاعبي غزل شبين الكوم لفوزهم على طنطا

المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الحكومة الإماراتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

المستوطنات والإصلاحات القضائية.. هل سينجح نتنياهو في إحتواء غضب واشنطن؟

نتنياهو يوقف إخلاء بؤرة استيطانية بعد خلافات بين وزيرين إسرائيليين