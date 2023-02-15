الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وآخر موعد للتسجيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يُسمح لطلاب الشهادة الثانوية دخول الامتحانات للعام الدراسي الجاري 2022- 2023، إلا بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة، من هنا يحاول الطلاب في مختلف المحافظات تسجيل استمارة الشهادة الثانوية قبل غلق باب التسجيل.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي هذه الأثناء يواصل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من مختلف مدارس الثانوية العامة والمرتقب دخولهم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية في 10 يونيو المقبل، تسجيل الاستمارة الإلكترونية التي يدون فيها تحديد الشعبة والمواد التي سيؤدون الاختبارات بها للعام الدراسي الحالي 2022- 2023. 

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

رابط استمارة تسجيل المتطوعين اكسبو الدوحة Doha expo 2023

 

آخر موعد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2023 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التسجيل الإلكتروني للاستمارة الإلكترونية كي يتمكنوا من التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، يوم 15 يناير وحتى الثلاثاء الموافق 28 فبراير من الشهر الجارى يتبقى أقل من أسبوعين مما يجعل الاستمارة من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث في مصر.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وتيسيرًا على الطلاب  فبدلًا من أن تملأ الاستمارة ورقيًا قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر الدخول على هذا الرابط، مؤكدة على طلاب الثانوية العامة ضرورة الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطلاب، كما أتاحت التسجيل داخل معامل الأوساط المتعددة في المدارس إن لم يتمكنوا من التسجيل في المنزل.

تعليمات ملء الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023

  1. تسجيل الشعبة إما علمي "رياضة أو علوم" أو شعبة أدبي.
  2. يحدد طالب الشهادة الثانوية اللغة الثانية والديانة لامتحانهم قبل طباعة استمارة الثانوية العامة 2023.
  3. - مراجعة مواد التخصص "العلمي- الأدبي" في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.

الأوراق المطلوبة في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

- صورة للطالب مقاس 4*6.

- يجب على الطالب تدوين العنوان الخاص بمحل إقامته في استمارة الثانوية العامة 2023، ويكون هو نفس العنوان المدون في بطاقة الشخصية.

- في حالة وجود أخطاء في بيانات الطالب المسجلة في استمارة الثانوية العامة 2023، يجب التوجه إلى المدرسة لتعديلها، وبعد التأكد من صحة بيانات الاستمارة يجب على الطالب حفظ الاستمارة بصيغة pdf قبل طباعتها.

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وائل لطفي

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