الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول لـ«الدستور»: طرح 3 مزايدات لتنمية الحقول المتقادمة قبل نهاية فبراير

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه سيتم  طرح ثلاث مزايدات لتنمية الحقول المتقادمة قبل نهاية فبراير الجاري.

جاءت تصريحات وزير البترول، ردًا على سؤال «الدستور» خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، في ختام مؤتمر ومعرض «إيجبس 2023»، حول المزيادات التي من المُقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد عقد اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالقاهرة ومدير شركة جوكو للاستشارات الفنية والهندسية حاليًا، ووفد شركة باكسون الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيات خفض الانبعاثات، والذى ضم بلايك براسويل، رئيس الشركة ونوشين بهرويان الرئيس التنفيذي.

وقال "الملا"، خلال المباحثات، إن مجالات خفض الانبعاثات والتقاط الكربون من المجالات الهامة التي أصبحت من أهم أولويات العمل البترولي، وتم الإعلان عن خارطة طريق في هذه المجالات خلال قمة المناخ "COP27"، والآن في مرحلة التنفيذ؛ لما لها من مردود إيجابي في الحفاظ على البيئة توفير كميات من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى هناك شركات عملاقة تعمل على تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، ويتم ضخ استثمارات كبيرة في تلك المجالات.
وأضاف "الملا"، أن برامج عمل جارٍ تنفيذها لتحقيق مزيد من الاكتشافات، فضلاً عن جلب الغاز المكتشف من الدول المجاورة لاستغلال السعات القصوى لمصانع الإسالة؛ كون مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لتداول ونقل الغاز، لافتاً إلى أن هناك تعاونًا وتكاملًا بين مصر والدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، وتحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن.

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وائل لطفي

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