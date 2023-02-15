«القاهرة الإخبارية» تبرز ذكرى اغتيال رفيق الحريري

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً بعنوان «18 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري».

وجاء في التقرير: «في صباح 14 فبراير 2005 كان لبنان على موعد مع حدث غيّر خريطته السياسية ومساراته الوطنية بعدما أفقده أحد أهم قادته خلال العقود الأخيرة، هو رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق».

وتابع: «رجل السياسة والاقتصاد ومهندس إعادة إعمار لبنان في أعقاب الحرب الأهلية الذي اغتيل في شاحنة ملغومة استهدفت موكبه الرسمي في منطقة غرب بيروت التي تعج بالمؤسسات الاقتصادية».

وأشار إلى أن الانفجار الهائل راح ضحيته الحريري ومعه 22 شخصاً بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان بينما خلف 220 مصاباً، التحقيقات الأولية في ذلك الوقت أفادت بأنه تم استخدام 1800 كجم من التي إن تي (TNT)‏ المتفجرة والتي أحدثت حفرة بعرض 30 قدماً.

اغتيال رفيق الحريري شكّل نقطة تحول في لبنان، الخلافات السياسية بدأت بعد رحيله بأشهر معدودة تحديداً مع بدء التحقيق الدولي بشأن الحادث وتأسيس مجلس الأمن محكمة دولية خاصة بلبنان، فالمحكمة ذاتها شكلت موضع خلاف داخلي بين الفرقاء السياسيين.

ثورة الأرز كانت إحدى أبرز تداعيات اغتيال رفيق الحريري والتي أعقبها سحب سوريا لقواتها من بيروت وصيدا وطرابلس في 26 أبريل 2005 أي بعد شهرين فقط من اغتياله.