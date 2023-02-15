متحدث الكهرباء: لدينا احتياطى من الطاقة 13 ألف ميجاوات رغم أزمة الطاقة بدول كثيرة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة المصرية استطاعت من خلال دعم القيادة السياسية أن تنجح في تحويل عجز الكهرباء إلى فائض خلال 8 سنوات.

وأضاف متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة المصرية كانت تعاني من عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية من ألفين إلى ثلاثة آلاف ميجاوات منذ عام 2008، وزادت إلى 6 آلاف ميجاوات عجزا في عام 2014، وهو ما يمثل 20% عجزا، حيث كانت تبلغ أقصى إتاحية لنا حوالي 24 ألف ميجاوات، وكنا لا نستطيع إنتاج أكثر من ذلك.

وأوضح أن البداية كانت من خلال الرؤية السياسية بأن توفير الكهرباء أمن قومي، لافتا إلى أن كرامة المصري تتمثل في إمكانيته أن يضغط على المفتاح الكهربائي فيجد الكهرباء، وأن يجد الصناعات متوفرة، وأن يأتي المستثمرون إلى مصر ويقبلون على وضع استثماراتهم في مصر.

وأشار إلى أنه تمت إضافة 30 ألف ميجاوات خلال ثمانى سنوات فقط، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا وإن صح القول إعجازا كبيرا للدولة المصرية، متابعا: "لدينا احتياطي من الطاقة 13 ألف ميجاوات رغم مواجهة دول كثيرة أزمة في الطاقة".