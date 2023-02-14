الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أسماء المرشحين في انتخابات الصحفيين في رابع أيام فتح باب الترشح

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعمالها لتلقى أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وتقدم للترشح لمنصب النقيب (3) مرشحين وهم:

1 محسن محمد هاشم محمد الجيل الاسم الصحفي محسن هاشم
2 ياسر مصطفى إسماعيل محمد الأمه الاسم الصحفي ياسر مصطفى إسماعيل
3 على عبد السميع احمد الجمال الأهرام الاسم الصحفي على الجمال

كما تقدم  للترشح لمنصب عضو المجلس (11) مرشحاً وهم:

1) عبد الهادى فتحى عبد الهادى عبد الرازق العالم اليوم الاسم الصحفي عبد الهادى فتحى
2) تامر محمد عادل محمد البوابة نيوز الاسم الصحفي تامر أفندي
3) سمية محمود محمد حسن العجوز وكالة أنباء الشرق الأوسط الاسم الصحفي سمية العجوز
4) حنان محمد محمود عبد الله الغد الاسم الصحفي حنان الليموني
5) محمد السيد موسى سليمان ضبعان صحفي حر الاسم الصحفي محمد الضبعان
6) مساعد أحمد علي عبد الرحيم صحفي حر الاسم الصحفي مساعد الليثي
7) أحمد خليفة دياب عبد الحليم أخبار اليوم الاسم الصحفي أحمد دياب
8) عوني سيد علي نافع الدستور الاسم الصحفي عوني نافع
9) ريمون فرنسيس صادق متى صحفي حر الاسم الصحفي ريمون فرنسيس
10) عيسى جاد الكريم عيسى مراد روزاليوسف الاسم الصحفي عيسى جاد الكريم
11) محمود كامل محمود بركات أخبار اليوم الاسم الصحفي محمود كامل

وبذلك تكون اللجنة تلقت عدد (10) طلبات ترشح على منصب النقيب بنهاية اليوم الرابع و(30) طلبًا علي مقاعد عضوية المجلس وتغلق اللجنة غدًا الأربعاء 15 فبراير 2023  باب تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة 12 ظهرًا.

أسماء المرشحين أخبار اليوم انتخابات الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين أوراق المرشحين ضياء رشوان نقيب الصحفيين

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