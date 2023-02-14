الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جثة في مقبرة».. 4 متهمين يمثلون غدرهم بصديقهم بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالخانكة، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين بقتل صديقهم في أبو زعبل وإلقاء جثته في مقبرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء أسرة الضحية للتعرف عليه.

كما أجرى المتهمون معاينة تصويرية حول استدراجهم الضحية والتعدي عليه وقتله وإلقاء جثته في مقبرة مما أسفر الرعب في قلوب أهالي المنطقة وذلك بسبب خلافات مالية.


كان مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاة بالرمال بمنطقة مقابر أبوزعبل.


كان تمكن قطاع الأمن العام من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بوجود علاقة صداقة بالمجنى عليه ووجود خلافات مالية بينهما.

فى سبيل ذلك استدرجه لمسكنه وقام بارتكاب الواقعة بسلاح أبيض "سكين" وعقب تيقنه من وفاته استعان بباقي المتهمين لنقل الجثة باستخدام دراجة نارية "تروسيكل" لمكان العثور عليها، وتخلصوا من الأداة المستخدمة، وكذا متعلقات المجني عليه بكسر هاتفه لأجزاء وإلقائها بأماكن متفرقة وإضرام النيران بجهاز التابلت خاصته وأوراقه الثبوتية.

 

وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة، الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدمين فـي الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة بالخانكة أبو زعبل حبس أسرة الضحية التحقيقات مقبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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