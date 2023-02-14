الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 عاطلين يروجون الحشيش فى عين شمس

حبس
حبس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مخدرات.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم، “ فرد خرطوش، طلقات نارية، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول”.
كما ضبطت شخصا حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية من "مخدري البودر، والآيس، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نيابة عين شمس الجزئية التحقيقات عاطلين حيازة مخدرات

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