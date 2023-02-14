حبس 3 عاطلين يروجون الحشيش فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مخدرات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم، “ فرد خرطوش، طلقات نارية، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول”.

كما ضبطت شخصا حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية من "مخدري البودر، والآيس، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.