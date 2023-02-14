أمريكا قلقة ومنزعجة من قرار إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، عن "انزعاج واشنطن الشديد، حيال قرار إسرائيل بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية، وبدء إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أخرى غير شرعية في الضفة الغربية".



وقال بلينكن، في بيان له، "نحن منزعجون بشدة من قرار إسرائيل لطرح ما يقرب من 10 آلاف بؤرة استيطانية، والبدء في عملية إضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت غير قانونية في السابق بموجب القانون الإسرائيلي".



وأضاف: "مثل الإدارات السابقة الديمقراطية والجمهورية، نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه"، داعيا جميع الأطراف إلى "تجنب أي إجراءات تسهم في تأجيج التوترات في المنطقة، والاستعاضة عن ذلك باتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".



وأشار بلينكن، إلى أن "أي شيء يساهم في تقويض حل الدولتين، يضر بأمن إسرائيل وديمقراطيتها على المدى الطويل، ويضر كذلك برؤية الولايات المتحدة تجاه إرساء الأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".



وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، أمس الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.



وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فقد "قرر الكابينيت شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية".



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط".



في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.



