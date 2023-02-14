مادورو لـ«الأسد»: فنزويلا ستواصل تقديم المساعدات لسوريا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لنظيره السوري بشار الأسد، عن وقوف فنزويلا حكومة وشعبا مع سوريا في مصاب الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخراً.



وفي اتصال هاتفي مع الأسد، أعرب مادورو عن استعداد بلاده للاستمرار في تقديم المساعدات لسوريا لتجاوز آثار الزلزال.



من جهته، أعلن الأسد أن فرق الإنقاذ والمساعدات الإغاثية التي أرسلتها فنزويلا وعدد "من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة إلى سوريا، كان لها أثر كبير في دعم جهود الحكومة السورية لتجاوز المحنة، وهي موضع تقدير كبير من قبل الشعب السوري".

