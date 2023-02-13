حقيقة الاستعانة بـ«شيوخ وبخور» لاكتشاف المقابر الأثرية.. «وزيري» يوضح

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الحديث عن اصطحاب الأثريين لشيوخ عند فتح المقابر ليصرفوا الجن والعفاريت داخلها، محض شائعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"، أن الاكتشافات كلها تمت بأيادي مصرية خالصة، ودون استخدام الشيوخ أو البخور.

وأكد أنه لا يوجد شيء يسمى الزئبق الأحمر الروحاني أو البخور لفتح المقابر الأثرية، ومن يتحدث عن ذلك "نصاب".

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "يا شعبنا الوطني المحترم لو سمحتم متقعوش فريسة للنصابين والدجالين والشيوخ".

ولفت إلى أن مقبرة الفشن المزيفة تمثل واحدة من أغرب وقائع النصب في قضية البحث عن الآثار، وتشبه هذه الواقعة لأخرى حدثت في الماضي، حيث أرسل مجموعة من الناس رسالة فيديو لأحد الأثرياء لإحدى الدول العربية الشقيقة، فقرر التوجه للسفارة المصرية وإطلاع السفير هذه الرسالة، فتواصل السفير مع وزارة الخارجية، والتي بدورها تواصلت مع وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة لتتبع هذا الفيديو، وجرى القبض على تشكيل عصابي.