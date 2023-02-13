الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرى يكشف تفاصيل المقبرة الأثرية المزيفة بالفشن

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

كشف د.مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل واقعة نصب وإيهام البعض باكتشاف مقبرة أثرية في الفشن.

وقال وزيري، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أحد الأشخاص رأى في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، رأى حركة مريبة في جبل ما، فقدم بلاغ للنيابة العامة، وأصدر المحامي العام قراراً بتشكيل لجنة فنية من خبراء الآثار لمعاينة لهذا المكان، فاكتشفوا حفرة داخل الجبل تبدو كما لو كانت في الأصل حفرة مقبرة بممر يمتد لمسافة 10 أمتار أسفل الجبل ثم 3 غرف وتوابيت وتماثيل وجدران ملونة.

وأوضح أن اللجنة عاينت المكان وتأكدت من أن التماثيل كلها مقلدة ومصنوعة من البلاستيك، كما أن التابوت الموجود مصنوع من الفايبر، وجدران المقبرة مصنوعة من خشب الأبلكاش، وكل هذه التماثيل لا تسوى شيئا.

وأوضح أنه منذ سنوات بعض الناس ترسل صوراً لبعض المقابر والتماثيل لدول عربية وأوروبية ومافيا الآثار بأن شخصًا اكتشف مقبرة بها كنوز وتماثيل ومغارة، داعيًا المواطنين جميعهم لعدم الانسياق وراء فكرة الثراء السريع والبحث عن الآثار.

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