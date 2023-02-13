الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير بالشئون الدولية يكشف أهمية مشاركة مصر فى القمة العالمية للحكومات بدبى

القمة العالمية للحكومات
القمة العالمية للحكومات بدبي

قال أسامة السعيد، خبير في الشئون الدولية، إن القمة العالمية للحكومات، هي منصة فاعلة وتعتبر أكبر تجمع للوفود العالمية والحكومات والمفكرين والخبراء، وهي منصة كبيرة للحوار.

أهمية وجود مصر كضيف شرف القمة

وعن حلول مصر ضيف شرف على القمة، قال خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة للغاية مع الإمارات منظم القمة، وليس هذا هو السبب ولكن مصر صاحبة تجارب في البناء والتنمية والخروج من الأزمة للتنمية وهي تجربة مهمة لباقي الدول.

وتابع، أن مصر واجهت تحديات سياسية وأمنية بعد حدثين مهمين في 2011 و2013 وخرجت منهما بمشاكل تواجه الاقتصاد والسياسة، وكذلك مواجهة الإرهاب، وذكرت التقارير العالمية أن محاربة الإرهاب كبدت مصر 477 مليون دولار.

وأكد أن تجربة مصر في مكافحة فيروس سي أصبحت عالمية؛ لأنها كانت واحدة من أكثر الدول التي كانت تعاني من فيروس سي، وفي غضون سنوات محددة وبخطة زمنية محكمة وبتخطيط طبي وتنموي استطاعت مصر التخلص منه وحققت إنجازًا طبيًا وتنمويًا.

الشئون الدولية القمة العالمية للحكومات وجود مصر الإمارات البناء والتنمية التجربة الحيوية تحديات سياسية الاقتصاد

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