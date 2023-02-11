السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2023 الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

حصل «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام برقم الجلوس فقط من خلال صفحة الدستور المخصص للاستعلام عن النتيجة للحصول على جميع تفاصيل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط.

تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2023

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 79.5٪، وذلك بحضور عبد العزيز النار وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكان عدد المقيدين 76556 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية العامة نجح منهم 60681 طالباً وطالبة بالإعدادية العامة و2355 بالإعدادية المهنية نجح منهم 2317 طالبا وطالبة، والصم وضعاف السمع 66 طالبا نجح منهم 42 طالبا وطالبة والمكفوفين 8 نجح منهم 4.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2023 على الدستور

يستطيع طلاب وأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، الآن من خلال رابط موقع الدستور (من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط من موقع الدستور

  1. الدخول على رابط موقع الدستور المخصص للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط (من هنا).
  2. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطلاب بحروف إنجليزية
  3. كتابة الكود الموضح بالصورة فى المربع المخصص لذلك
  4. اضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة بجميع التفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول

ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات الترم الأول

ونصح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الطلاب بعدم الغياب خلال الفصل الدراسي الثاني نظرًا لكونه قصير، وأكد على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن معاقبة الطالب علي الغياب وفصلة إذا تجاوز نسب الغياب القانونية، كما حرص على تهنئة الطلاب والأشادة بنتائجهم.

روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فى المحافظات 2023

المحافظةرابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الحالةنسبة النجاح
القاهرةمن هنا بوابة التعليم الأساسيظهرت77.7%
الجيزةمن هنا مديرية التربية والتعليم بالجيزةظهرت76.81%
السويسمن هنا حصريا على موقع الدستورظهرت82.88%
الإسكندريةمن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت81.5٪
بورسعيدمن هنا مديرية التربية والتعليم ببورسعيدظهرت76.8%
اسيوط نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتائج الشهادة الاعدادية

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وائل لطفي

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البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط| نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023

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