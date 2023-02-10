الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

مازال طلاب الصف الثالث الإعدادي يواصلون البحث عبر محركات البحث عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسي الأول، وذلك قبل يوم واحد من بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023،  خاصة بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بنسبة نجاح 78.78%، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 8 فبراير.

تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023

الموافق 8 فبراير الجاري نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/20233 محافظة الفيوم للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح عامة بلغت 78.78%، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وعدد من القيادات التعليمية.

وجاء ترتيب الإدارات حسب نسب النجاح إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 89.82%، بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني بنسبة 88.4% وجاءت إدارة سنورس في المركز الثالث بنسبة نجاح 77.27% وجاءت إدارة أبشواي التعليمية في المركز الرابع بنسبة 74.9%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم (من هنا).

نتيجتك| لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

وتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول، فى اغلب المحافظات باستثناء محافظة أسيوط، حيث لم تنتهي أعمال التصحيح حتى الآن، ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط موعد ظهور النتيجة، والتي أكدت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة وبعد اعتمادها رسميًا من محافظ أسيوط، وسيتم إرسالها إلى جميع المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، ونشرها على المواقع الرسمية للمحافظة.

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات

المحافظةرابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الحالةنسبة النجاح
القاهرةمن هنا بوابة التعليم الأساسيظهرت77.7%
الجيزةمن هنا مديرية التربية والتعليم بالجيزةظهرت76.81%
السويسمن هنا حصريا على موقع الدستورظهرت82.88%
الإسكندريةمن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت81.5٪
بورسعيدمن هنا مديرية التربية والتعليم ببورسعيدظهرت76.8%
نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

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