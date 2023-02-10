رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول

مازال طلاب الصف الثالث الإعدادي يواصلون البحث عبر محركات البحث عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسي الأول، وذلك قبل يوم واحد من بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023، خاصة بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بنسبة نجاح 78.78%، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 8 فبراير.

تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023

الموافق 8 فبراير الجاري نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/20233 محافظة الفيوم للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح عامة بلغت 78.78%، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وعدد من القيادات التعليمية.

وجاء ترتيب الإدارات حسب نسب النجاح إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 89.82%، بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني بنسبة 88.4% وجاءت إدارة سنورس في المركز الثالث بنسبة نجاح 77.27% وجاءت إدارة أبشواي التعليمية في المركز الرابع بنسبة 74.9%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم (من هنا).

وتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول، فى اغلب المحافظات باستثناء محافظة أسيوط، حيث لم تنتهي أعمال التصحيح حتى الآن، ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط موعد ظهور النتيجة، والتي أكدت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة وبعد اعتمادها رسميًا من محافظ أسيوط، وسيتم إرسالها إلى جميع المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، ونشرها على المواقع الرسمية للمحافظة.

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات