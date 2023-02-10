نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول.. شغلت بال قطاع عريض من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول عبر “جوجل”، لمعرفة نتيجة الطلاب في جميع المدارس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

وتقدم "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول، وخطوات الحصول عليها، ومجموع مواد الفصل الدراسي.

ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا من خلال محافظ أسيوط، وبعدها تُعلن أسماء الطلاب الأوائل بمستوى المديريات وإعلان نسب النجاح بعد مراجعة جميع قوائم الأسماء والدرجات بشكل متقن.

السبب وراء تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

وكشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط عن سبب تأخر ميعاد نتيجة الشهادة الاعدادية بأسيوط 2023 إلى الآن، منوهًا أن لجان المراقبة والكنترول لم تنته من رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية 2023، ولكنها أوشكت على الانتهاء ويتم إعلان نتيجة الصف الثالثة الإعدادي خلال ساعات قليلة.

وأكدت مديرية أسيوط أن ذلك التأخير يصب في مصلحة الطالب لكي يحصل على حقه في جميع درجات الشهادة الإعدادية، منوها أن المصححين ملتزمون بالمراجعة الجيدة وأيضا التأني في عمليات التصحيح وكذلك المراجعة ورصد الدرجات.

وقالت مديرية التربية والتعليم في أسيوط، إن عدد طلاب ثالثة إعدادي الذين خاضوا امتحانات “الشهادة الإعدادية” 2023 الترم الأول في العام الدراسي الجاري 2022/ 2023، قد بلغ حوالي 79 ألفًا 820 طالبًا وطالبة، ويكونوا موزعين على عدد 416 لجنة، في متنوع الإدارات التعليمية التابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 بالاسم الترم الاول

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2023 في الترم الأول من خلال الدخول لبوابة محافظة أسيوط ثم قم باختيار محافظة أسيوط لنتيجة الشهادة الإعدادية من هنا.

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وبعد ذلك، يقوم التلميذ بكتابة رقم جلوس الخاص به والبيانات المطلوبة منه ثم الضغط على عرض النتيجة.

ويعرض “الدستور” نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط فور صدورها.