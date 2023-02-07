ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات الترم الأول

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات الترم الأول، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات، خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع إعلان عدد من المديريات التعليمية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظين، بنسب نجاح متفاوتة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

شهدت الساعات الماضية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الأول، من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنسبة نجاح ٧٧،٥% ، و٥٧،٢% للمنازل.

كما شهدت اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر 2023 الترم الأول، من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بنسبة نجاح بلغت ٧٥.٢٦٪، ونسبة نجاح ٨١.٢٥٪ للصم وضعاف السمع، وبنسبة 100% للمكفوفين.

واعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بنسبة 74.56%، وبنسبة 84.60% لشهادة الإعدادية المهنية.