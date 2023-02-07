الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات الترم الأول، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات، خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع إعلان عدد من المديريات التعليمية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظين، بنسب نجاح متفاوتة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

شهدت الساعات الماضية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الأول، من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنسبة نجاح ٧٧،٥%  ، و٥٧،٢% للمنازل.

كما شهدت اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر 2023 الترم الأول، من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بنسبة نجاح بلغت ٧٥.٢٦٪، ونسبة نجاح ٨١.٢٥٪ للصم وضعاف السمع، وبنسبة 100% للمكفوفين.

واعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بنسبة 74.56%، وبنسبة 84.60% لشهادة الإعدادية المهنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم لعام 2023 برقم الجلوس

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأقصر برقم الجلوس عبر الدستور

متاح الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم في جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات

المحافظة  رابط النتيجة
بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023من هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس عبر الدستور من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستورمن هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الترم الأول

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية الترم الأول عبر الدستور  اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 عبر الدستور  اضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية 

 اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 عبر الدستور 

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة قنا 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

 اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول  عبر الدستور 

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة شمال سيناء 

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج عبر الدستوراضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة  جنوب سيناء

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نتيجة  الصف الثالث الإعدادي 2023محافظة عبر الشرقية الترم الأول عبر الدستور

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول  اضغط هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة مطروح 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 
نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

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