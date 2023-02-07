ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات الترم الأول
تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات الترم الأول، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات، خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع إعلان عدد من المديريات التعليمية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظين، بنسب نجاح متفاوتة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول
شهدت الساعات الماضية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الأول، من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنسبة نجاح ٧٧،٥% ، و٥٧،٢% للمنازل.
كما شهدت اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر 2023 الترم الأول، من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بنسبة نجاح بلغت ٧٥.٢٦٪، ونسبة نجاح ٨١.٢٥٪ للصم وضعاف السمع، وبنسبة 100% للمكفوفين.
واعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بنسبة 74.56%، وبنسبة 84.60% لشهادة الإعدادية المهنية.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات
|المحافظة
|رابط النتيجة
|بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس عبر الدستور
|من هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسماعيلية
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|نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستور
|من هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الترم الأول
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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة الفيوم
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول عبر الدستور
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 عبر الدستور
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط
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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية
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|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 عبر الدستور
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة قنا
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول عبر الدستور
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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة شمال سيناء
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج عبر الدستور
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة جنوب سيناء
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023محافظة عبر الشرقية الترم الأول عبر الدستور
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول
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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة مطروح
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|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة البحر الأحمر
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