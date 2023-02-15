برشلونة وفرنسا أبرزها.. أكثر المدن الرومانسية يمكن زيارتها في شهر الحب

في شهر عيد الحب ووسط الاحتفالات بالعيد منذ بداية شهر فبراير، يستمر البحث عن المدينة التى يمكن زيارتها لعيد الحب، فتعد مناسبة خاصة للأزواج للاحتفال بحبهم وعاطفتهم لبعضهم البعض، إنها فرصة للأزواج للهروب من الروتين العادي للحياة اليومية والاستمتاع بإجازة رومانسية، فالعالم مليء بالوجهات الجميلة والرومانسية لاستكشافها.

لذا يوضح موقع hindustantimes مدن يمكن زيارتها في شهر فبراير.

بالي

من قنوات البندقية الساحرة إلى شواطئ بالي البكر، العالم مليء بالوجهات الجميلة والرومانسية لاستكشافها، سواء كنت تتطلع للاحتفال بعشاء على ضوء الشموع، أو نزهة خلابة لذا استعد للتخطيط لقضاء إجازة رومانسية نهائية مع من تحب في يوم عيد الحب.

باريس

تُعرف باريس باسم "مدينة الحب"، وهي وجهة شهيرة للأزواج الذين يتطلعون إلى تجربة الرومانسية، من العشاء على ضوء الشموع على طول نهر السين إلى التنزه في حدائق التويلري الجميلة، من نزهة على طول شارع الشانزليزيه الشهير أو قم بزيارة الجزء العلوي من برج إيفل للحصول على منظر خلاب للمدينة.

البندقية إيطاليا

هذه المدينة الجميلة، المبنية على القنوات والمحاطة بالمياه، هي وجهة يحلم بها العديد من الأزواج، سحر البندقية لا مثيل له ولا يمكن إنكاره.

روما، إيطاليا

المدينة الخالدة هي وجهة شهيرة للأزواج الذين يبحثون عن ملاذ رومانسي، من تاريخها الغني وهندستها المعمارية الجميلة إلى مقاهيها الساحرة ومأكولاتها اللذيذة، قم بنزهة عبر حدائق فيلا بورغيزي الجميلة، واستمتع بالمناظر الخلابة من أعلى تل جانيكولوم ، أو قم بزيارة الكولوسيوم الشهير وتخيل المعارك التي دارت هناك.

سانتوريني اليونان

بمبانيها البيضاء المميزة وشواطئها البكر وغروبها المذهل، تعد سانتوريني مثالاً لوجهة رومانسية، قم بنزهة رومانسية على طول قرى الجرف واستمتع بوجبة يونانية لذيذة مع إطلالة على بحر إيجه، قم بزيارة أطلال أكروتيري القديمة أو قم بجولة بالقارب إلى الينابيع الساخنة القريبة للاستمتاع بالاسترخاء.

بالي إندونيسيا

بالي هي الوجهة المثالية للأزواج الباحثين عن ملاذ استوائي وغريب، احضر فصلًا لليوغا معًا، أو اذهب في نزهة خلابة، أو استرخ على الشاطئ أثناء مشاهدة غروب الشمس فوق المحيط.

كيوتو اليابان

هذه المدينة الجميلة هي ملاذ رومانسي للأزواج الذين يقدرون أجواء أكثر استرخاء وثقافة بفضل معابد العصور الوسطى وحدائقها الخلابة.

برشلونة، إسبانيا

هذه المدينة النابضة بالحياة والمعروفة بهندستها المعمارية الفريدة هي وجهة مثالية للأزواج الذين يقدرون الفن والثقافة، أو زيارة متحف بيكاسو لمشاهدة بعض أعمال الفنان الأكثر شهرة، استمتع بعشاء رومانسي في بار تاباس محلي أو شاهد غروب الشمس من الشاطئ.

فيينا، النمسا

للأزواج الذين يستمتعون بالطعام الفاخر والموسيقى الكلاسيكية، هذه المدينة الرائعة - المعروفة بعمارتها المذهلة وتراثها الثقافي الغني - هي المكان المثالي لقضاء الإجازة، استمتع بحفل موسيقي في أحد أماكن الموسيقى الكلاسيكية العديدة بالمدينة، أو قم بنزهة حول حدائق قصر شونبرون الجميلة أو قم بزيارة دار الأوبرا الشهيرة في فيينا. يمكن تناول وجبة ذواقة في أحد المطاعم الراقية العديدة في فيينا ، بينما يمكن الاستمتاع بتناول الحلوى في أحد المقاهي الشهيرة في المدينة.