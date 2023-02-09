رسائل عيد الحب 2023 الفلانتين.. لماذا يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام؟

أيام قليلة ويحتفل العالم بعيد الحب 2023 المعروف بالفلانتين، وفي هذا اليوم يتبادل المتحابين الهدايا والورود، ومنهم من يفضل أن يعبر عن مشاعره بإرسال رسالة تعبر عن مكنوناته وتبروز مشاعره التي يعجز عن قولها مباشرة للمحبوب، ومن ثّم يتصدر البحث عن رسائل عيد الحب محرك البحث جوجل.

موعد عيد الحب 2023 الفلانتين

تاريخ عيد الحب 2023 في 14 فبراير كما هو الحال كل عام منذ عصور، والذي يعرف منذ قرون باسم الفلانتين، وفي هذا العام يأتي يوم الفلانتين، الثلاثاء المقبل، لذا يستعد المتحابين بشراء الهدايا والاحتفال خلال هذه الأيام.

لماذا يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام؟

من السائد أن المصريين يحتفلوا بالحب مرتين كل عام، وبالنسبة لأعياد الحب، فإن المصريين يحتفلون بهذه المناسبة مرتين، الأولى في الـ14 من فبراير كل عام مع كل الدول، والثانية في الـ4 من نوفمبر، ويعود الاحتفال الثاني لفكرة نشرها الكاتب الصحفي مصطفى أمين حينما كان رئيسًا جريدة "أخبار اليوم"، فنشر أنه رأى جنازة لا يسير فيها إلا 3 أشخاص فقط، فتعجب من المشهد، وقرر أن يطرح فكرة أن يكون هذا اليوم عيدا للحب، حتى يعمم الحب بين الناس.

أرق رسائل عيد الحب 2023

باقي أيام ويطل علينا عيد حبنا، عيد عشقنا وهوانا، فكل عام وأنت حبي الأول والأخير.

كل عام وأنت عشقي وهواي، كل عام وأنت حبيبي.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.

أروع القلوب قلبك، وأحلى الكلام همسك، وأجمل ما في حياتي حبك.

أتقدم بباقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك كل عام وأنت بخير يا قمر.

أمات الحب عشاقاً وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

أحبك كل عيد وأنت أجمل ما في حياتي. كل عام وأنت نعمة أدعي أن تبقى لي عمر.

كل عام وأنت وسط قلبي تعيش، كل عام وأنت لروحي مصدر فرح.

رسائل عيد الحب للعشاق

في عيد الحب بدون أي شك أنت أعظم حب يمكن أن يشعر به أي شخص أحبك.

في عيد الحب أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام مني لأغلى وأعز إنسان.

ربما تعجز روحي أن تلقاك وعيني أن تراك لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

أتمنى لك في عيد الحب ألف ضحكة تملأ أيامك، وألف فرحة تنور أحلامك، وألف وردة تزين الطريق قدامك.