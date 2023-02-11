السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 11-2-2023

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، ووصل سعره حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.53 جنيه للبيع، ورغم اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 2 نوفمبر الماضي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير  إلا أن سعر الدولار ما زال يرتفع في البنوك.

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وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 11-2-2023.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري ​: 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى  30.50 جنيه للبيع ، و30.45 جنيه للشراء.

سجل الدولار في البنك الأهلى المصري  30.45 للبيع ، و30.35 جنيه للشراء.

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وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.32 جنيه للشراء، و 30.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .

الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .

الدولار في الأهلي المتحد : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .

الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية والعربية

  • الدولار أمريكى​ : 30.4380 جنيه للشراء، و30.5334 جنيه للبيع .
  • سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ​:32.7604 جنيه للشراء، و 32.8753 جنيه للبيع .
  • سعر الجنيه الإسترلينى​ مقابل الجنيه المصري ​: 36.9730 جنيه للشراء، و 37.0981 جنيه للبيع .
  • سعر  الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري ​​: 33.1172 جنيه للشراء، و 33.2355 جنيه للبيع .
  • سعر 100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري ​​: 23.2546 جنيه للشراء، و 23.3329 جنيه للبيع .
  • سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ​​: 8.1105 جنيه للشراء، و 8.1366 جنيه للبيع .
  • سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري ​​: 99.4966 جنيه للشراء، و 100.0047 جنيه للبيع .
  • سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري ​​: 8.2865 جنيه للشراء، و 8.3132 جنيه للبيع .
  • سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري ​​: 4.4900 جنيه للشراء، و 4.5049 جنيه للبيع .
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الجنيه الإسترلينى​ مقابل الجنيه سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري

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