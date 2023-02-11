أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 11-2-2023

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، ووصل سعره حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.53 جنيه للبيع، ورغم اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 2 نوفمبر الماضي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير إلا أن سعر الدولار ما زال يرتفع في البنوك.

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وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 11-2-2023.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري ​: 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.50 جنيه للبيع ، و30.45 جنيه للشراء.

سجل الدولار في البنك الأهلى المصري 30.45 للبيع ، و30.35 جنيه للشراء.

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وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.32 جنيه للشراء، و 30.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .

الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .

الدولار في الأهلي المتحد : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .

الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .

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