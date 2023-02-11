السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 11 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

ننشر لكم سعر الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، ويلجأ المصريون لشراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ادخار الأموال والاستثمار.

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سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سعر 1960 جنيهًا مصريًا للبيع، كما سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1971.5 جنيه مصر للشراء، وسبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جرامات بلغت سعر 10830 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الذهب 14825 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سجل 1725 جنيهًا للبيع، كما سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1715 جنيهًا للشراء.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 7515 جنيهًا.

عيار 18 بكام النهاردة ؟

ويحتل سعر الذهب عيار 18 اهتمام المصريين، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 1478.5 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1470 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سعر 1807.25  جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1796.75 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل الذهب عيار 14 سعر 1150 جنيهًا للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 1143.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12
سعر الذهب عيار 12 سجل 985.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل جرام الذهب عيار 12 سعر 980 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الجمعة 10 فبراير 2023 
أسعار الذهب عيار 21 سجل 1735 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1487 جنيهًا.

أسعار الذهب الخميس 9 فبراير 2023  
أسعار الذهب عيار 21 سجل 1720 جنيهًا .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1474 جنيهًا.

أسعار الذهب الأربعاء 8 فبراير 2023  
أسعار الذهب عيار 21 سجل 1715 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1470 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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