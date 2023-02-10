ننشر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو بالترددات

موعد مباراة الأهلي اليوم

يستعد المارد الأحمر لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023 بين كل من الأهلي وفلامنجو al ahly vs flamengo على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط بالمغرب، البلد المستضيف للنسخة الـ 19 من كأس العالم للأندية 2023.

ويبحث مشجعي النادي الأهلي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو al ahly vs flamengo

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الأهلي ضد فلامنجو al ahly vs flamengo لتحديد المركز الثالث والرابع في كاس العالم للأندية على القنوات التالية:

تردد قناة ssc نايل سات: تردد قناة السعودية الرياضة يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات، تردد: 12562، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ:5/6 .

تردد قناة الرياضية المغربية: تردد: 12383، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية

1- من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات.

3- اختر توليف إعداد القناة.

4- ثم اضغط توليف تلقائي.

5- اختر بحث رقمي.

6- الانتظار حتى تمام التحميل.

7- اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية.

8- ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

تردد قناة أون تايم سبورت الارضية

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية ON Time SPORT : 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة الاهلي وفلامنجو البرازيلي al ahly vs flamengo

جمهور المارد الأحمر ينتظر موعد مباراة الأهلي وفلامنجو al ahly vs flamengo يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 16.30 بتوقيت كل من: تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وجنوب إفريقيا والأردن.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في تمام الساعة 18:30 بتوقيت كل من: السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في تمام الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات المتحدة.

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